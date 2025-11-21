Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

В современном мире информация стала не просто новостным потоком, а важнейшим инструментом формирования доверия, международного имиджа и стратегического влияния.

Азербайджан, демонстрируя способность вести многовекторную политику, активно использует медиа как средство укрепления международного сотрудничества и продвижения национальных интересов.

Проведение первого Медиафорума стран D-8 в Баку стало наглядным примером того, как страна сочетает внутренние инициативы с глобальной стратегией, объединяя усилия восьми государств с населением более двух миллиардов человек и значительным экономическим потенциалом. Этот форум не только открывает новые возможности для обмена опытом, повышения профессионализма журналистов и развития медиаграмотности, но и укрепляет авторитет Азербайджана как надежного партнера и центра региональной интеграции.

Организация экономического сотрудничества развивающихся стран D-8 объединяет Турцию, Пакистан, Египет, Иран, Индонезию, Малайзию, Нигерию и Бангладеш. Общая цель этих стран - стимулирование устойчивого экономического роста, обмен опытом в области цифровой трансформации, развития энергетической безопасности и противодействия глобальным вызовам, таким как климатические изменения. D-8 охватывает три континента, что позволяет использовать объединенный экономический и демографический потенциал для реализации совместных проектов.

Азербайджан в 2024 году был единогласно избран членом организации D-8. Знаменательно, что эта организация, функционирующая уже почти тридцать лет, впервые приняла решение о расширении. Это стало показателем международного доверия к стране, проявлением крепких дружеских отношений и сотрудничества, единства и солидарности с каждой из стран-членов организации.

Следует отметить, что многовекторная дипломатия Азербайджана в последние месяцы проявляется на нескольких уровнях. Участие Президента страны за последние несколько месяцев в мероприятиях ООН, встречах в Дании и странах Центральной Азии свидетельствует о последовательной стратегии расширения влияния на глобальной арене. Эти действия подтверждают способность Баку выступать посредником между государствами, координировать совместные инициативы и формировать долгосрочные партнерства в экономике, энергетике, культуре и медиа.

А став членом D-8, Азербайджан получил возможность влиять на повестку организации, продвигать региональные инициативы и укреплять связи с ключевыми партнерами в рамках многостороннего сотрудничества.

Со дня вступления в семью D-8 Азербайджан прилагает усилия для развития этого института. Это проявляется в сфере не только экономического, но и культурного, социального и гуманитарного сотрудничества. Почти за год, минувший с момента принятия Азербайджана в D-8, по инициативе страны в Баку была организована первая встреча НПО стран D-8, в рамках Недели D-8 состоялся «Диалог высокого уровня D-8 по климату и урбанизации». Азербайджан продолжит вносить вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в рамках этого института.

Особое внимание в этой стратегии уделено медиа и информационной политике. Медиа становятся не только инструментом внутреннего диалога и прозрачности, но и средством укрепления международного авторитета. Страны D-8 обладают огромным потенциалом для обмена опытом в информационной сфере.

Создание Медиа-центра в Баку по инициативе Президента Ильхама Алиева и организация первого D-8 Медиафорума, который проходит сегодня в столице Азербайджана, открывают новые возможности для сотрудничества между журналистами, медиаэкспертами и общественными организациями.

«Форум станет эффективной платформой для обсуждения новых вызовов, возникающих в мировом информационном пространстве, и достижения общих целей. В период глобальных кризисов, новых испытаний и трудностей, стоящих перед человечеством, крайне важно, чтобы наши страны оказывали друг другу взаимную поддержку, в том числе демонстрировали солидарность в медиасфере», - выразил мнение Президент Ильхам Алиев в своем обращении участникам Медиафорума. Обращение зачитал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

Глава государства в обращении подчеркнул, что в современном мире информация является не только обычной новостью; она играет важную роль в формировании доверия и взаимопонимания между народами, становясь главной движущей силой международных отношений, общественного мнения и экономического развития.

«В настоящее время медиасреда стремительно трансформируется. К сожалению, в глобальном информационном пространстве непрерывно растут масштабы дезинформации, ложных новостей, гибридных угроз, дипфейков, злоупотреблений возможностями искусственного интеллекта и других манипуляций. Эти факторы, помимо серьезного влияния на имидж, внутреннюю жизнь стран, наносят удар по международной стабильности в целом и подрывают доверие между государствами. Поэтому одной из основных задач Медиафорума D-8 является формирование надежного сотрудничества между медиаструктурами стран-членов для создания правдивой, беспристрастной, объективной и ответственной информационной среды», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что страна принимает ряд престижных международных мероприятий в области медиа и постоянно выступает с важными инициативами в этом направлении.

Глава государства подчеркнул, что, приводя национальную медиастратегию в соответствие с международным опытом, особое внимание уделяется повышению профессионализма журналистов, распространению новостей, основанных на фактах, и развитию медиаграмотности. Кроме того, посредством регионального сотрудничества поддерживается создание совместных информационных платформ.

«Сегодняшний Форум - эта новая площадка сотрудничества, создающая благоприятные возможности для взаимного обмена опытом между медиаструктурами дружественных стран. Уверен, что прозвучавшие здесь идеи, предложения и совместные проектные инициативы в будущем сыграют важную роль в информационной политике стран D-8», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Значение форума трудно переоценить. В условиях глобальных информационных угроз, роста манипуляций и распространения недостоверных данных объединение усилий стран D-8 позволяет создать устойчивую платформу для формирования прозрачного и надежного информационного поля. Совместные инициативы в медиа-сфере способствуют не только укреплению доверия внутри государств, но и повышению уровня сотрудничества между странами, что особенно важно для региональной стабильности и экономического развития.

Кроме того, Форум подчеркивает роль Азербайджана как центрового игрока в регионе. Благодаря проведению мероприятий такого уровня Баку превращается в платформу для обмена опытом, обсуждения новых технологий и выработки совместных подходов к регулированию медиа-пространства. Страна демонстрирует способность интегрировать региональные инициативы с глобальной повесткой, укрепляя международное сотрудничество и повышая доверие к своей дипломатической стратегии.

Это подтвердил и генеральный секретарь Организации D-8 Исиака Абдулкадир Имам на церемонии открытия Медиафорума.

«Сотрудничество стран-членов Организации D-8 имеет большое значение не только в экономике, но и в сфере медиа и коммуникаций. С того дня, как Азербайджан стал членом D-8, он выступал в этой организации с нестандартными инициативами. На состоявшемся в прошлом месяце «Диалоге высокого уровня по климату и градостроительству D-8» была определена дорожная карта. После присоединения Азербайджана к этой авторитетной организации ощущается оживление», - отметил он.

По словам генерального секретаря, D-8 должна усиливать свои позиции, а также авторитет и влияние медиа. Для донесения позиции организации до международного уровня он заявил о планах создания общей вещательной ассоциации и выступил с предложением выделить средства для создания центров квалификации в рамках совместного сотрудничества стран D-8.

По его словам, новая ассоциация могла бы объединить телеканалы и радиостанции стран-участниц для обмена программами, новостями и продвижения культурного взаимодействия. Предполагается, что структура будет работать под эгидой Центра медиамастерства D-8, который планируется разместить в Баку.

В целом, перспективы развития сотрудничества в рамках D-8 включают расширение медиаплатформ для совместных проектов, создание образовательных программ и обмен профессиональными практиками, внедрение технологий для мониторинга и анализа информационного пространства. Эти меры способствуют укреплению устойчивости к дезинформации, повышению качества журналистики и формированию более ответственного и прозрачного медиапространства.

Таким образом, проведение D-8 Медиафорума в Баку стало стратегическим шагом Азербайджана, подтверждающим приверженность страны многовекторной внешней политике и развитию международного сотрудничества. Форум открывает новые возможности для укрепления информационной безопасности, продвижения демократических ценностей и формирования доверия между государствами.

В долгосрочной перспективе успешная реализация инициатив, выдвинутых на форуме, позволит Азербайджану закрепить статус ключевого игрока в медиа- и информационном пространстве региона, расширить влияние на международной арене и создать условия для устойчивого социального и экономического развития. Проведение D-8 Медиафорума в Баку подтверждает, что Азербайджан способен эффективно сочетать внутренние инициативы с глобальными стратегическими целями, укрепляя сотрудничество и доверие между странами-членами организации.