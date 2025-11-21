 В Баку предложено создать Ассоциацию вещателей D-8 | 1news.az | Новости
Политика

В Баку предложено создать Ассоциацию вещателей D-8

11:00 - Сегодня
В Баку предложено создать Ассоциацию вещателей D-8

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам предложил создать Ассоциацию вещателей стран D-8.

Как передает Report, с такой инициативой он выступил на медиафоруме ОЭС D8 в Баку.

По его словам, новая ассоциация могла бы объединить телеканалы и радиостанции стран-участниц для обмена программами, новостями и продвижения культурного взаимодействия. Предполагается, что структура будет работать под эгидой Центра медиамастерства D-8, который планируется разместить в Баку.

Имам также предложил развивать сотрудничество между школами и институтами журналистики государств-членов, организовав программы стажировок, обменов и повышения квалификации для журналистов.

Кроме того, он призвал проводить медиафорум D-8 на ежегодной основе, чтобы создать постоянную площадку для укрепления связей между медиа стран-участниц и повысить заметность организации в международном информационном пространстве.

Генсек подчеркнул, что институционализация форума станет важным шагом в развитии медиасферы и укреплении позиций организации на глобальном уровне. "Институционализация этого форума станет важным шагом в развитии медиасферы стран D-8 и укреплении позиций организации на глобальном уровне", - заключил Имам.

