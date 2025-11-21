Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД продолжают борьбу с организацией нелегальных онлайн азартных и букмекерских игр в социальных сетях.

В результате очередных оперативно-технических мероприятий, проведённых киберполицией, были установлены пользователи, подключавшиеся к незаконным онлайн-платформам для азартных и букмекерских игр в нарушение действующих правовых норм на территории страны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Были установлены Захид Абдуллаев, Рахиб Керимов, Рамин Гусейнов, Нихат Исрафилов, Гюльмамед Азимов, Ильгар Гусейнов, а также ещё 14 человек, которые регулярно заходили на незаконные онлайн азартные сайты Pinup, Mostbet, Xbet, Chcplay, fastloto и другие подобные ресурсы, а также участвовали в этих играх.

В отношении указанных лиц были приняты меры в соответствии с законом.

Мероприятия по выявлению других лиц, использующих указанные незаконные сайты для ставок и азартных игр, продолжаются.

«Ещё раз призываем граждан воздержаться от участия в азартных играх, которые управляются из-за рубежа и считаются незаконными на территории АР. Напоминаем, что ответственность несут не только организаторы незаконных онлайн азартных игр, но и лица, участвующие в них. Особо подчёркиваем, что под предлогом перечисления выигрышей, полученных через незаконные букмекерские игры, у граждан запрашиваются данные банковских карт. В таких случаях люди могут столкнуться с кибермошенничеством и потерять денежные средства со своих банковских счетов», - отмечают в МВД.