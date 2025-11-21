Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Представители Государственного агентства по туризму представили Азербайджна на высокоуровневых мероприятиях, посвящённых теме туризма и климатической деятельности, проходивших в рамках конференции ООН COP30 в бразильском городе Белен.

В ходе встреч и панельных дискуссий, организованных в рамках мероприятия, представитель Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова представила подробную информацию о деятельности Азербайджана после COP29 и о новых приоритетах Азербайджана.

Г.Байрамова довела до участников, что лидерство Азербайджана на COP29 - в частности, поддержка принятия «Декларации о расширенных климатических действиях в туристическом секторе» - внесло важный вклад в более широкое признание туристического сектора в глобальной климатической повестке.

В ходе мероприятия она отметила, что опыт COP29 показал, что туризм до сих пор недостаточно учитывается во многих странах при формировании климатической политики, и поэтому необходимо создать глобальный механизм партнёрства, который позволит согласовывать политику в области туризма и климата на национальном и международном уровнях.

Во время дискуссий было отмечено, что инициатива «Глобальное партнёрство», находящаяся в процессе создания, может сыграть важную роль в качестве платформы для усиления координации между странами и бизнес-структурами.

Отметим, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP) в этом году проходила с 10 по 21 ноября в бразильском городе Белен. 19–20 ноября были организованы «Дни туризма».

Подчеркнем, что вопросы туризма впервые в истории COP были выделены в отдельный день - 20 ноября - в рамках COP29, прошедшего в 2024 году под председательством Азербайджана, что позволило придать этой теме особое внимание.