В Азербайджан ввезли 1200 кг заражённого сыра из Иордании - ФОТО

В Азербайджан импортировали 1200 кг сыра из Иордании с вредными бактериями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Установлено, что в партии сырной продукции с товарным знаком «Nabil Jalapeno Çeddar Pendirli Kürəciklər» (Шарики с сыром Чеддер и Халапеньо «Набиль») весом 1200 кг, импортированной из Иордании ООО «GFC», обнаружено микробиологическое загрязнение (Listeria monocytogenes).

На основании соответствующего решения, принятого по данному факту, партия продукции была уничтожена.