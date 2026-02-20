Посольство Азербайджана в США выступило с заявлением в связи с инцидентом в Вашингтоне

Посольство Азербайджана в США распространило официальное заявление касательно инцидента, произошедшего 19 февраля 2026 года в Вашингтоне.

В документе отмечается, что группа протестующих совершила провокационные действия перед отелем «Waldorf Astoria». Инцидент произошел на фоне визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США для участия в первом заседании Совета мира.

Согласно информации, при приближении президентского кортежа к отелю протестующие попытались насильственно прорваться в охраняемую зону и предприняли акт нападения на автомобиль главы государства. Также в адрес руководства Азербайджана выкрикивались нецензурные выражения.

В заявлении посольства подчеркивается, что Служба безопасности Президента расценила попытки физического вмешательства и блокировки движения охраняемого автомобиля как серьезный риск безопасности и незамедлительно вмешалась. Уточняется, что принятые меры были направлены исключительно на обеспечение безопасности.

Посольство, ссылаясь на официальное заявление Секретной службы США, отметило, что территория отеля входила в официальный периметр безопасности.

Дипломатическая миссия решительно отвергла попытки искажения фактов и распространения необоснованных утверждений, подчеркнув, что сотрудники безопасности Азербайджана всегда действуют в тесной координации с принимающей стороной.

В заключение содержится призыв к ответственному освещению событий и недопустимости выводов, основанных на неподтвержденных данных.