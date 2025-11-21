 Фрида Кало установила новый аукционный рекорд: 54,7 млн долларов за автопортрет - ФОТО | 1news.az | Новости
В мире

Фрида Кало установила новый аукционный рекорд: 54,7 млн долларов за автопортрет - ФОТО

First News Media11:50 - Сегодня
Фрида Кало установила новый аукционный рекорд: 54,7 млн долларов за автопортрет - ФОТО

Автопортрет Фриды Кало 1940 года был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 54,7 млн долларов, став самым дорогим произведением женщины-художницы в истории аукционных продаж и обновив собственный рекорд Кало.

На торгах был представлен редкий автопортрет художницы под названием El sueño (La cama). Работа, изображающая Кало, спящую в кровати, вызвала оживлённый интерес коллекционеров и значительно превзошла предыдущий рекорд, установленный в 2014 году Джорджией О’Киф. Тогда её картина «Дурман/Белый цветок №1» была продана за 44,4 млн долларов.

Продажа также превысила предыдущий максимум для самой Кало. В 2021 году её работа «Диего и я» (1949), посвящённая отношениям художницы с супругом, монументалистом Диего Риверой, ушла с молотка за 34,9 млн долларов. По данным Sotheby's, некоторые работы Кало продавались в частном порядке за ещё более высокие суммы, однако эти сделки не раскрывались публично.

Нынешний автопортрет относится к числу немногих работ Фриды Кало, всё ещё находящихся в частных руках за пределами Мексики. В стране художницы её произведения имеют статус национального культурного достояния, они не могут быть вывезены, проданы за границу или уничтожены. Именно поэтому международные продажи возможны исключительно для тех работ, что уже принадлежат частным коллекциям за рубежом.

Sotheby's сообщил, что нынешний владелец, чьё имя не раскрывается, приобрёл картину на аукционе в Нью-Йорке ещё в 1980 году. Личность покупателя, заплатившего 54,7 млн долларов, также остаётся конфиденциальной.

Джамиля Суджадинова

Источник: Aljazeera

