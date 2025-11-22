Трамп: План урегулирования по Украине не является окончательным

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном мирный план по завершению российско-украинской войны не является "окончательным".

Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами у Белого дома.

На вопрос журналиста о том, окончательное ли это предложение Украине, американский лидер ответил: "Нет. Вовсе нет".

"Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно. Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом", - добавил Трамп.

Источник: Report