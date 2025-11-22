Efendi отдала высший балл представителю Армении в финале международного конкурса - ВИДЕО

Сегодня состоялся финал международного музыкального проекта Silk Way Star, на котором Азербайджан представляла певица Сабина Заде, являющаяся полуфиналисткой шоу Səs Azərbaycan и участницей национального отбора «Евровидение 2024» (покинула проект на начальном этапе - прим. ред.).

Напомним, что помимо Азербайджана в международном конкурсе принимали участие представители следующих стран - Армении, Грузии, Малайзии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Отметим, что в состав жюри от Азербайджана входит звезда конкурса «Евровидение» Efendi (Самира Эфенди), которая в ходе финального голосования отдала высший балл - 12 баллов – представителю Армении певцу Саро Геворгяну.

«Хочу чтобы во всем мире был мир. 12 баллов от Азербайджана уходит тебе» - заявила Самира Эфенди, в прямом эфире, после чего представитель Армении поблагодарил и обнял азербайджанскую певицу.

Как это происходило можно увидеть в нижеприведенном видео, присланном в редакцию 1news.az пресс-службой С.Эфенди.