В Баку простились с основателем группы «Кярван» Севиндж Керимовой - ФОТО

7 января не стало Севиндж Керимовой, вошедшей в историю азербайджанской культуры и шоу-бизнеса как первая азербайджанская женщина-клипмейкер, основательница, директор и продюсер легендарной группы «Кярван».

Церемония прощания с С.Керимовой прошла сегодня в поселке Шувелян в доме, в котором она проживала, после чего тело было предано земле на кладбище в поселке Гала.

Отметим, что в августе 2025 года Севиндж Керимова была награждена медалью «За заслуги в деятельности диаспоры», а 7 января Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры - в их числе была и С.Керимова, награжденная медалью «Терегги»; именно в этот день ее не стало.

