Дорожная полиция предупредила водителей, отправляющихся в поездки на выходных

Выезд на дорогу на технически неисправном автомобиле, а также управление транспортным средством в уставшем или сонном состоянии значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) к водителям, отправляющимся в поездки на выходных.

В управлении отмечают, что по выходным интенсивность движения на автомагистралях республиканского значения заметно возрастает, что делает вопросы безопасности еще более актуальными.

"Несмотря на усиление контрольных и профилактических мер, поспешность и невнимательность отдельных водителей именно в эти дни становятся причиной ДТП. Безопасность отдыха напрямую зависит от ответственного поведения каждого участника дорожного движения. Напоминаем водителям, планирующим поездки, что выезд на неисправном автомобиле, управление транспортом в уставшем или сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования существенно увеличивают риск аварий", - подчеркнули в управлении.

Источник: Report