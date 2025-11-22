 Определился победитель мегапроекта Silk Way Star | 1news.az | Новости
Общество

Определился победитель мегапроекта Silk Way Star

First News Media23:45 - 22 / 11 / 2025
В Астане состоялся гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star, который стал беспрецедентным телевизионным проектом, за развитием которого на протяжении 10 эпизодов следили миллионы зрителей в Казахстане и за его пределами.

Приветственную речь от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в финале проекта зачитал государственный советник РК Ерлан Карин.

«Silk Way Star — это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами. Проект стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран», - сказал он.

Финальное шоу стало кульминацией многонедельного творческого марафона и продемонстрировало высокий уровень вокального искусства, сценического продакшена и международного сотрудничества, превратив проект в значимую площадку культурного обмена между странами.

Масштаб и формат Silk Way Star уже сопоставляют с крупнейшими мировыми музыкальными конкурсами, включая Евровидение.

В финальной программе выступили семь сильнейших участников. Каждый артист исполнил композиции на родном языке, представив зрителям многогранность культурного наследия своего народа и вокального стиля.

Победительницей конкурса Silk Way Star стала монгольская певица Мишель Джозеф.

В конкурсе приняли участие представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента РК и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

Источник: АЗЕРТАДЖ

