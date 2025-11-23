Генпрокуратура сделала заявление с связи с пожаром в Ясамале

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала СМИ к использованию достоверных и официальных данных при освещении вопросов, связанных с пожаром в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе города Баку, в котором погибли три человека.

Из обращения Генпрокуратуры следует:

"Распространение непроверенной информации и деталей предварительного расследования, полученных из неофициальных источников, с учетом прав потерпевших, вводит общество в заблуждение и мешает ходу следствия. Вся официальная и подтвержденная информация будет предоставлена в ближайшее время исключительно пресс-службой Генпрокуратуры".

Ведомство призывает представителей СМИ и пользователей соцсетей при распространении информации о предварительном расследовании руководствоваться требованиями законодательства, ссылаться только на официальные источники и не допускать распространения информации, не имеющей правового основания и подтверждения.

Также было указано, что проводится всестороннее объективное расследование уголовного дела в рамках закона.

Напомним, что по делу о пожаре в качестве одного из подозреваемых был задержан директор клиники Loft Dent Пашаев Бахруз Сахиб оглу, располагавшейся в данном жилом доме.

Отметим, что в результате происшествия погибли три человека, более 20 человек отравились дымом и были госпитализированы.

Источник: Report

Читайте по теме:

В связи с пожаром в Ясамале задержан директор клиники Loft Dent

Владелец объекта в Ясамале отрицает свою вину, жильцы заявляют, что он лжет

В доме, где произошел пожар в Ясамале, был заблокирован аварийный выход?

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»