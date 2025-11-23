Генпрокуратура сделала заявление с связи с пожаром в Ясамале
Генеральная прокуратура Азербайджана призвала СМИ к использованию достоверных и официальных данных при освещении вопросов, связанных с пожаром в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе города Баку, в котором погибли три человека.
Из обращения Генпрокуратуры следует:
"Распространение непроверенной информации и деталей предварительного расследования, полученных из неофициальных источников, с учетом прав потерпевших, вводит общество в заблуждение и мешает ходу следствия. Вся официальная и подтвержденная информация будет предоставлена в ближайшее время исключительно пресс-службой Генпрокуратуры".
Ведомство призывает представителей СМИ и пользователей соцсетей при распространении информации о предварительном расследовании руководствоваться требованиями законодательства, ссылаться только на официальные источники и не допускать распространения информации, не имеющей правового основания и подтверждения.
Также было указано, что проводится всестороннее объективное расследование уголовного дела в рамках закона.
Напомним, что по делу о пожаре в качестве одного из подозреваемых был задержан директор клиники Loft Dent Пашаев Бахруз Сахиб оглу, располагавшейся в данном жилом доме.
Отметим, что в результате происшествия погибли три человека, более 20 человек отравились дымом и были госпитализированы.
Источник: Report
