В связи с пожаром в Ясамале задержан директор клиники Loft Dent
В связи с пожаром в Ясамальском районе, приведшим к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечён директор клиники, расположенной в подвальном помещении здания.
Директор клиники Loft Dent, арендовавшей на основании договора нежилые помещения в подвальном и первом этажах многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, Бахруз Сабих оглу Пашаев, задержан в качестве подозреваемого в рамках расследуемого в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Источник: Report
