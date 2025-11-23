В связи с пожаром в Ясамале задержан директор клиники Loft Dent

В связи с пожаром в Ясамальском районе, приведшим к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечён директор клиники, расположенной в подвальном помещении здания.

Директор клиники Loft Dent, арендовавшей на основании договора нежилые помещения в подвальном и первом этажах многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, Бахруз Сабих оглу Пашаев, задержан в качестве подозреваемого в рамках расследуемого в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Источник: Report

