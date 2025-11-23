В доме, где произошел пожар в Ясамале, был заблокирован аварийный выход? - ВИДЕО
Одним из факторов, повысивших риски для жизни для жильцов дома во время страшного пожара в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова Ясамальского района, стало отсутствие в здании аварийного выхода.
Как передает 1news.az, на это указывают в своих показаниях почти все опрошенные жильцы дома. Они заявляли, что в здании был предусмотрен еще один выход, однако дверь была на замке и использовалась исключительно рестораном «Лофт».
Жильцы сообщили, что неоднократно обращались в соответствующие органы, но ответа не получили.
Представляем сюжет AzTV на данную тему:
