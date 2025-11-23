Ученые выявили иммунный сбой, ведущий к развитию диабета первого типа

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете выявили в лимфатических узлах рядом с поджелудочной железой особую группу иммунных клеток.

Они запускают атаку на инсулин-продуцирующие бета-клетки, что предшествует развитию диабета первого типа. Результаты опубликованы в Science Immunology (SciIm).

Команда проанализировала почти миллион иммунных клеток из лимфатических узлов и селезенки 43 доноров. Образцы брали как у здоровых людей, так и у лиц с диабетом (или высоким риском его развития).

В тканях людей с «активным» заболеванием ученые обнаружили уникальную подгруппу CD4 Т-клеток. Эти вспомогательные иммунные клетки в норме координируют защиту организма, но при предрасположенности к диабету ведут себя иначе: вырабатывают два белка-регулятора NFKB1 и BACH2. Последние активизируют гены, усиливающие аутоиммунную атаку на клетки поджелудочной железы – производителей инсулина.

Похожие изменения выявили и у людей с «преддиабетом первого типа» — стадией, когда симптомы заболевания еще не проявились. Это говорит о том, что сбой иммунной системы запускается задолго до повышения сахара в крови, когда значительная часть здоровых бета-клеток еще сохраняется.

«Если мы сможем заблокировать пути, которые поддерживают эти аномальные Т-клетки, то сможем отсрочить или даже предотвратить развитие диабета первого типа», — отмечает автор исследования, профессор Гольназ Вахеди.

Ученые также обнаружили, что в другом типе иммунных клеток селезенки проходят такие же изменения. При этом сигналы можно увидеть при обычном анализе крови. Исследователи надеются, что в будущем такой метод можно будет применять для оценки риска диабета у детей с наследственным риском без инвазивных процедур.

