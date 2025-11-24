 В 2026 году безработным выплатят 28 млн манатов: Кому положены выплаты и как их оформить? | 1news.az | Новости
В 2026 году безработным выплатят 28 млн манатов: Кому положены выплаты и как их оформить?

Феликс Вишневецкий13:15 - Сегодня
В 2026 году безработным выплатят 28 млн манатов: Кому положены выплаты и как их оформить?

Проект бюджета Фонда страхования от безработицы на 2026 год был принят в первом чтении в Милли Меджлисе - согласно документу, расходы фонда составят 266,4 млн манатов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший следующее: «Хотя значительная часть средств фонда будет направлена на финансирование активных программ, 28 млн манатов пойдут на выплаты по страхованию от безработицы. Это рост на 65,0% по сравнению с 2025 годом».

В.Байрамов подробно рассказал о том, кто сможет получить эти средства, отметив, что они предназначены для граждан АР, работающих по трудовому договору, которые теряют работу в случаях, предусмотренных законом.

Выплаты будут осуществляться в следующих ситуациях:

- ликвидация государственного органа или юридического лица;

- сокращение численности сотрудников или штата;

- смена собственника предприятия;

- наличие вступившего в законную силу судебного решения о восстановлении ранее работавшего сотрудника на работе;

- возвращение сотрудника на прежнее место после прохождения срочной военной службы по праву на восстановление;

- прекращение трудовых отношений по истечении срока трудового договора.

Рассказывая о том, как подать заявку на получение выплат, депутат отмечает следующее: «Лицо, получившее право на выплату по страхованию, вначале должно быть зарегистрировано как безработное в местных отделениях Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения или в центрах «DOST». После этого человек подаёт заявление на выплату вместе с необходимыми приложениями и документами, после чего назначается страховая выплата».

При этом, если заявитель увольняется по истечении срока трудового договора, то одним из основных требований является наличие не менее 24 месяцев страхового стажа по срочному трудовому договору за последние 36 календарных месяцев до начала безработицы: «В случаях увольнения по причинам, предусмотренным законом - ликвидация юридического лица, сокращение численности сотрудников или штата, смена собственника предприятия и другие, необходимо иметь не менее 12 календарных месяцев страхового стажа за последние 24 календарных месяца до начала безработицы».

«Выплата рассчитывается в размере 50% утраченной средней месячной зарплаты, независимо от страхового стажа. При этом сумма не может превышать среднюю месячную зарплату по стране за предыдущий год и не может быть меньше минимальной страховой выплаты. К выплате добавляется надбавка по 5% на каждого ребёнка», - отмечает В.Байрамов, подчеркивая, что граждане, потерявшие работу по указанным причинам, могут обратиться с заявлением и получить средства, предусмотренные для безработных.

