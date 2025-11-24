Около 200 пожарных задействованы в тушении пожара в Грузии
В Багдатском муниципалитете на западе Грузии вспыхнул лесной пожар, который на данный момент остаётся не локализованным.
По данным ведомства, к тушению привлечены около 200 пожарных, а также специализированная техника. Для борьбы с огнём и мониторинга обстановки задействованы три вертолёта Пограничной полиции. На месте действует специально созданный оперативный штаб, координирующий работу всех подразделений.
Как отмечается, несмотря на продолжающееся распространение огня в лесном массиве, угрозы перехода пламени на населённые пункты нет.
