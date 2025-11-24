УМК обратилось к желающим совершить хадж

В этом году министерство Саудовской Аравии дало указания всем миссиям мира по хаджу начать приём документов для следующего хаджа сразу после окончания предыдущего.

Об этом сказал глава отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири.

"Соответственно, процедура выдачи виз также началась очень рано и, как сообщается, завершится до конца месяца Рамазан. Поэтому просим наших граждан, намеревающихся совершить хадж, не откладывать регистрацию, чтобы успеть занять места. Рекомендуем паломникам, имеющим намерение совершить хадж, подавать заявки без промедления", - сказал он.

Источник: Oxu.Az