BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Разъяснен конфликт, возникший между водителем и пассажиром в автобусе в Баку.

Об этом сообщила в ответ на запрос 1news.az пресс-секретарь ООО «BakuBus» Асмяр Алиева.

Она сообщила, что сегодня в 11:30 в одном из автобусов, курсирующих по регулярному маршруту № 4, находящемуся в эксплуатации «BakuBus» ООО, произошло недопонимание между водителем и пассажиром:

«Пассажир потребовал от водителя остановить автобус вне зоны остановки. В свою очередь, водитель объяснил, что, согласно существующим правилам, маршрутные автобусы могут останавливаться только в определенных пунктах остановок.

Отметим, что регулярные маршрутные автобусы осуществляют движение по утвержденной схеме, и посадка-высадка пассажиров обеспечивается только на установленных по линии остановках.

Просим всех пассажиров, пользующихся общественным транспортом, соблюдать существующие правила».

