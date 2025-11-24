BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Разъяснен конфликт, возникший между водителем и пассажиром в автобусе в Баку.
Об этом сообщила в ответ на запрос 1news.az пресс-секретарь ООО «BakuBus» Асмяр Алиева.
Она сообщила, что сегодня в 11:30 в одном из автобусов, курсирующих по регулярному маршруту № 4, находящемуся в эксплуатации «BakuBus» ООО, произошло недопонимание между водителем и пассажиром:
«Пассажир потребовал от водителя остановить автобус вне зоны остановки. В свою очередь, водитель объяснил, что, согласно существующим правилам, маршрутные автобусы могут останавливаться только в определенных пунктах остановок.
Отметим, что регулярные маршрутные автобусы осуществляют движение по утвержденной схеме, и посадка-высадка пассажиров обеспечивается только на установленных по линии остановках.
Просим всех пассажиров, пользующихся общественным транспортом, соблюдать существующие правила».
14:52
В Баку произошёл конфликт между водителем BakuBus и пассажиром.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, инцидент имел место в автобусе маршрута №4 неподалёку от «Аг Шехер».
Отмечается, что причиной словесной перепалки стало требование пассажира остановить автобус в неположенном месте.