Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

«И в Армении, и в какой-то степени в Азербайджане – есть гнев, недоверие, обида.

Что вполне естественно после 35 лет такого уровня, такой глубины враждебности, ненависти, дегуманизации.

Армяно-азербайджанский конфликт – не единственный конфликт, где имели место подобные явления. Но это в какой-то мере уникальный конфликт – по уровню ненависти и генерации враждебности. И нам предстоит еще много работы для решения данных вопросов и преодоления данных чувств.» Об этом заявил на встрече с журналистами член группы представителей гражданского общества Арег Кочинян, который с еще 4 лицами 21-22 ноября посетил Азербайджан в рамках инициативы «Мост мира», передают армянские СМИ.

«Когда азербайджанские эксперты и представители гражданского общества были в Армении, мы видели, как многие вспоминали их предыдущие заявления, выступления и говорили: эти люди – строители мира? Хочу сказать, что, то же самое произошло и с нами в Азербайджане. Распространялись наши предыдущие заявления, действия и говорилось: и эти люди пришли строить мир с нами? Сейчас у нас есть возможность провести красную черту и работать за ее пределами. Другими словами, если мы сейчас вернемся в прошлое, будем считать, кто что сказал, когда что сделал, кто и как себя вел, то, по нашей оценке, это просто путь в никуда. В этой связи должен отметить, что с нашими азербайджанскими партнерами по этому вопросу также есть определенное взаимопонимание. Различные деятели на политической арене пытаются всячески извлечь выгоду из этого гнева, разочарования, недоверия и в какой-то степени страха, чтобы использовать это для достижения своих политических целей, что, по моему мнению, является довольно отвратительным явлением. По моему мнению, любой, кто выступает против армяно-азербайджанского и армяно-турецкого урегулирования на политической арене Армении, является либо иностранным агентом, либо негодяем, либо аполитичным идиотом, который не понимает, о чем говорит», - сказал Кочинян.

Представитель армянской делегации на пресс-конференции также сообщил о деталях беседы с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым: «Помощник президента Азербайджана на встрече с армянскими экспертами заявил, что война для Баку завершена. Гаджиев попросил передать армянскому обществу несколько месседжей. Для Баку конфликт закончился, азербайджанцы хотят перейти к миру от нынешней ситуации "невойны" и построить всеобъемлющий и долгосрочный мир с Арменией».

Также у Азербайджана нет никаких территориальных требований к Армении, добавил Кочинян.