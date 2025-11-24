 Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ | 1news.az | Новости
Армения

Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ

First News Media19:30 - 24 / 11 / 2025
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ

Представители Армении не посетят саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, однако Ереван сообщил, что не против принятия на встрече касающихся всего блока документов.

Как передают российские СМИ, об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили, что не против принятия на встрече согласованных документов», - сообщил дипломат.

