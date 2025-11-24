 Из мирного плана США исключён пункт, касающийся российских активов - СМИ | 1news.az | Новости
Из мирного плана США исключён пункт, касающийся российских активов - СМИ

First News Media21:20 - 24 / 11 / 2025
Из мирного плана США исключён пункт, касающийся российских активов - СМИ

Пункт о выделении около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов в Фонд восстановления Украины был исключён из последней версии проекта мирного плана США.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что исключение этого пункта вызвало оптимизм среди европейских представителей. В первоначальном предложении предполагалось, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в Российско-американский инвестиционный фонд.

388

