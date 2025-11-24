 Трамп переговорил с Си Цзиньпином | 1news.az | Новости
Трамп переговорил с Си Цзиньпином

First News Media20:00 - 24 / 11 / 2025
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

"В прошлом месяце мы провели успешную встречу в южнокорейском Пусане и достигли договоренностей по многих вопросам, что стало позитивным сигналом для улучшения китайско-американских отношений. В целом двусторонние связи с тех пор стабильно движутся в позитивном направлении, что получило широкое признание со стороны международного сообщества", - цитирует агентство китайского лидера.

Си Цзиньпин выразил надежду на сохранение положительной динамики развития этих связей, руководствуясь принципами равенства, уважения и взаимной выгодой, а также расширение всестороннего сотрудничества США и КНР. Он также заявил о принципиальной позиции Пекина по возвращению Тайваня Китаю, что является важной частью послевоенного международного порядка.

Трамп, в свою очередь, также позитивно отозвался о встрече лидеров в Пусане: "Председатель КНР - великий лидер. Встреча с Си (Цзиньпином) в Пусане была очень приятной, я полностью солидарен с ним в вопросе двусторонних отношений. Американская сторона понимает важность тайваньского вопроса для Китая".

Лидеры двух стран также затронули российско-украинскую войну. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса. Он выразил надежду, что стороны конфликта разрешат все разногласия и как можно скорее достигнут справедливого и прочного мирного соглашения.

