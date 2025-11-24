Офис Зеленского: 28-пунктный мирный план больше не существует, часть пунктов исключена, часть изменена

План из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует Часть пунктов убрали, часть изменили.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Александр Бевз по итогам переговоров в Женеве.

«Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», — написал Бевз в Facebook.

Он также отметил, что конспирологии вокруг этого было в разы больше, чем реальности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером ожидает от делегации полный отчет о результатах переговоров в Женеве. На основании этого отчета будут определены дальнейшие шаги.