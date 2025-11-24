На Пашиняна подали заявление в Генпрокуратуру

В Генеральную прокуратуру Армении подано заявление от группы журналистов, политиков и правозащитников с обвинениями в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передают армянские СМИ, заявители утверждают, что власти оказывают давление на оппонентов и вмешиваются в дела армянской церкви.

В документе утверждается, что в преддверии парламентских выборов 2026 года власти Армении инициировали действия, которые заявители расценивают как давление на политических оппонентов и критически настроенные группы.

По их словам, давление в основном было направлено на церковь, католикоса, ряд высокопоставленных священнослужителей и их родственников, а также на бизнесмена Самвела Карапетяна и других деятелей, поддержавших церковь.

В документе говорится, что действия властей нарушают Конституцию и законы страны, подрывают самоуправление религиозной организации и её имущественные права. Авторы считают, что Пашинян несёт личную ответственность за происходящее и призывают прокуратуру привлечь его и соратников к ответственности.

Они призвали Генеральную прокуратуру принять меры в рамках Конституции и законодательства с целью привлечения Пашиняна и его соратников к ответственности.