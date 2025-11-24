Рютте заявил, что женевские переговоры прошли успешно

«Встреча, проведённая в Женеве с целью обсудить подготовленный США “мирный план” по прекращению войны в Украине, прошла очень успешно».

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии для Fox News.

«За последние 10 месяцев я видел, что президент Трамп и его команда — Рубио, а также, конечно, Хегсет и Уиткофф — прилагали действительно большие усилия для того, чтобы найти решение этой войны», — сказал Рютте.

Генсек также отметил, что в плане США есть много хороших элементов, однако некоторые моменты нуждаются в дополнительной конкретизации.