Скончалась старший преподаватель АзТУ

Старший преподаватель кафедры Технологии машиностроения Азербайджанского Технического университета (АзТУ) Садагят Мехдиева скончалась после продолжительной болезни.

О смерти С.Мехтиевой 1news.az сообщает со ссылкой на официальную Facebook страницу АзТУ.

В 1978-1984 годах С.Мехдиева училась в Азербайджанском политехническом институте имени Чингиза Йылдырыма (ныне АзТУ). С момента обучения и до настоящего времени она работала на кафедре по специальности на должностях лаборанта, старшего лаборанта, инженера, ассистента и старшего преподавателя.

«Руководство и коллектив АзТУ выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Садагят Мехдиевой и поддерживают её семью и близких в этот трудный момент. Allah rəhmət eləsin!» - говорится в сообщении АзТУ.