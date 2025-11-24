Хюлья Авшар обвиняется в подстрекательстве к проституции

Против известной турецкой актрисы и телеведущей Хюльи Авшар и блогера Мерве Ташкын подано уголовное заявление в прокуратуру по обвинениям в подстрекательстве к проституции, восхвалении преступной деятельности и оскорблении турецкого общества.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Yeni Şafak.

Отмечается, что несколько месяцев назад Х.Авшар в одном из YouTube-шоу использовала высказывания, направленные против турецкой модели семьи и общепринятой морали, что вызвало широкий общественный резонанс.

По этой же причине жалоба подана и на Мерве Ташкын.





