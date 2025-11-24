Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном доме в Ясамале

Директор клиники Loft Dent Бахруз Пашаев, задержанный в связи со смертью трёх человек в многоэтажном доме в Ясамальском районе, предстал перед судом.

Прокурор, основываясь на собранных первичных доказательствах, потребовал избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста.

Бинагадинский районный суд удовлетворил представление. Согласно решению, в отношении Б. Пашаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры также сообщила, что по уголовному делу о пожаре, повлекшем смерть трёх человек, задержано должностное лицо:

«В связи с произошедшим пожаром в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.

Во время расследования при участии соответствующих госструктур, в том числе сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и профильных экспертов, был проведён осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и выполнено множество следственных действий.

Проведённые на данный момент мероприятия установили, что в результате пожара, начавшегося в подвале здания, погибли три жителя — Арзу Гянбарли, Самир Мамедов и Кёнюль Гюмбатова, 25 человек отравились угарным газом, а также был нанесён ущерб имуществу различных лиц.

Кроме того, следствием установлено, что директор компании “TAXES GROUP” (Loft Klinika), арендовавшей подвальное и первый этажи здания, Бахруз Пашаев — лицо, на которое была возложена обязанность соблюдать правила пожарной безопасности — нарушил эти правила, что по неосторожности привело к смерти трёх человек и другим тяжким последствиям.

23 ноября Бахруз Пашаев был задержан в качестве подозреваемого, а 24 ноября привлечён в качестве обвиняемого по статье 225.3 УК Азербайджана (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности).

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, Б. Пашаев был заключён под стражу по решению Бинагадинского районного суда.

В настоящее время предварительное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех виновных в произошедшем».

