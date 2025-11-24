 Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном доме в Ясамале | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном доме в Ясамале

First News Media19:20 - 24 / 11 / 2025
Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном доме в Ясамале

Директор клиники Loft Dent Бахруз Пашаев, задержанный в связи со смертью трёх человек в многоэтажном доме в Ясамальском районе, предстал перед судом.

Прокурор, основываясь на собранных первичных доказательствах, потребовал избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста.

Бинагадинский районный суд удовлетворил представление. Согласно решению, в отношении Б. Пашаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры также сообщила, что по уголовному делу о пожаре, повлекшем смерть трёх человек, задержано должностное лицо:

«В связи с произошедшим пожаром в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.

Во время расследования при участии соответствующих госструктур, в том числе сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и профильных экспертов, был проведён осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и выполнено множество следственных действий.

Проведённые на данный момент мероприятия установили, что в результате пожара, начавшегося в подвале здания, погибли три жителя — Арзу Гянбарли, Самир Мамедов и Кёнюль Гюмбатова, 25 человек отравились угарным газом, а также был нанесён ущерб имуществу различных лиц.

Кроме того, следствием установлено, что директор компании “TAXES GROUP” (Loft Klinika), арендовавшей подвальное и первый этажи здания, Бахруз Пашаев — лицо, на которое была возложена обязанность соблюдать правила пожарной безопасности — нарушил эти правила, что по неосторожности привело к смерти трёх человек и другим тяжким последствиям.

23 ноября Бахруз Пашаев был задержан в качестве подозреваемого, а 24 ноября привлечён в качестве обвиняемого по статье 225.3 УК Азербайджана (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности).

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, Б. Пашаев был заключён под стражу по решению Бинагадинского районного суда.

В настоящее время предварительное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех виновных в произошедшем».

Читайте по теме:

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале

Поделиться:
2332

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Общество

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Общество

Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном ...

Политика

Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Святой Престол и Италию

Общество

Три столичных поселка останутся без газа

Пропавший несколько дней назад в Баку мужчина был найден мертвым у автобусной остановки

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Бакинская клиника привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в Лянкяране

В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

Владелец объекта в Ясамале отрицает свою вину, жильцы заявляют, что он лжет - ВИДЕО

На месте пожара в Ясамале создан оперативный штаб - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Сегодня, 00:00

Три столичных поселка останутся без газа

24 / 11 / 2025, 23:43

В США выбрали двух индеек, которых Трамп помилует на День благодарения

24 / 11 / 2025, 23:20

«Нефтчи» отправил Самира Абасова в отставку

24 / 11 / 2025, 23:00

Пропавший несколько дней назад в Баку мужчина был найден мертвым у автобусной остановки

24 / 11 / 2025, 22:40

На Пашиняна подали заявление в Генпрокуратуру

24 / 11 / 2025, 22:20

Рютте заявил, что женевские переговоры прошли успешно

24 / 11 / 2025, 22:00

Из мирного плана США исключён пункт, касающийся российских активов - СМИ

24 / 11 / 2025, 21:20

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

24 / 11 / 2025, 21:00

США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

24 / 11 / 2025, 20:43

Бакинская клиника привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

24 / 11 / 2025, 20:20

Трамп переговорил с Си Цзиньпином

24 / 11 / 2025, 20:00

Зеленский не планирует на этой неделе встречу с Трампом

24 / 11 / 2025, 19:45

Офис Зеленского: 28-пунктный мирный план больше не существует, часть пунктов исключена, часть изменена

24 / 11 / 2025, 19:34

Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ

24 / 11 / 2025, 19:30

Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном доме в Ясамале

24 / 11 / 2025, 19:20

Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Святой Престол и Италию

24 / 11 / 2025, 19:00

Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe - ФОТО

24 / 11 / 2025, 18:45

Хюлья Авшар обвиняется в подстрекательстве к проституции

24 / 11 / 2025, 18:30

Незаконный убой птицы и нарушения санитарии выявлены на рынке в Баку - ФОТО - ВИДЕО

24 / 11 / 2025, 18:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30