В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

24 ноября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Миргусейн Салахов сообщил, что в Кяльбаджаре в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями, он сам, Гусейн Мамедов и еще несколько человек получили ранения.

Потерпевший Эльтуран Джабиев, отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, сказал, что получил ранения в Кяльбаджаре в результате обстрелов, открытых остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Потерпевший Тельман Фархадлы в своих показаниях сообщил, что был ранен в Кяльбаджаре в результате огня, открытого противником. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший также сообщил, что во время происшествия еще два человека получили ранения.

Потерпевшие Ислам Масиев и Мехди Ахмедов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, сказали, что получили различные ранения вследствие взрыва минометного снаряда, выпущенного противником в Кяльбаджаре.

Давший показания Халил Хасмамедов сообщил, что в результате диверсии противника он и еще два человека получили ранения, при этом еще два человека погибли.

Потерпевший Ариз Мамедов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, сообщил, что был ранен в селе Халфали Шушинского района в результате огня миномета, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Во время происшествия находившиеся рядом с ним Немат Абдуллаев и Садиг Гасымлы также получили ранения.

Пострадавший Эльнур Шыхыев, управляя автомобилем медицинской эвакуации в Кяльбаджаре, получил ранение в результате вражеского огня. Он сказал, что хотя на управляемом им автомобиле имелся отличительный знак медицинской службы, машина была обстреляна из миномета.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевшие Садиг Алиев и Мусанниф Алиев заявили, что получили ранения в результате провокации, совершенной противником в Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Ягир Султанов сказал, что был ранен в результате взрыва вражеского минометного снаряда, упавшего рядом с ним.

Ильяс Бабазаде сказал, что был ранен в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного противником в Кяльбаджаре. Во время происшествия погиб находившийся рядом Ниджат Гаразаде.

Пострадавший Фарид Ибрагимов сообщил, что получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного в Агдаме остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В своем заявлении пострадавший Эльгюн Талыбов сказал, что был ранен в правую руку в результате обстрелов остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Агдеринском направлении.

Хаял Габибов сообщил, что получил ранение в результате взрыва мины, заложенной противником в Лачине.

Вугар Гасанов сказал, что был ранен в результате открытия вражеского огня в Агдаме.

Другие пострадавшие - Мустафа Агаев, Амрах Абдыев, Натиг Зейналлы, Фарид Алиев, Хидаят Гюдрятзаде, Полад Рахманов, Замиль Тагиев, Санан Алиев, Фамиль Абдуллаев, Фируддин Намазалиев, Хаким Гасанов, Омар Мусаев получили ранения при обстрелах, совершенных в разных направлениях остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Затем судебный процесс был продолжен изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 25 ноября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.