​​​​​​​Всемирно известный пианист и блогер Эмилио Пиано снял видео в Баку – ВИДЕО

Известный французско-германский пианист и блогер Эмилио Пиано (Эмиль Жан Иоахим Райнерт) посетил Баку, где в Саду Филармонии снял своё новое видео.

«Сегодня я играл на пианино в парке, когда ко мне подошла очаровательная маленькая девочка и попросила сыграть «Pretty Little Baby». Но никто не ожидал, что она начнёт петь сама. Её голос был настолько чистым и милым, что невозможно было не улыбнуться», - отмечает Э.Пиано, подчеркивая, что юной певице 4 года и она уже невероятно популярна в социальных сетях.

Отметим, что «Pretty Little Baby» спела Няфяс Гусейнова (9,4 млн подписчиков в Instagram) – у музыканта же 9,3 млн подписчиков.



