Незаконный убой птицы и нарушения санитарии выявлены на рынке в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В Баку на рынке «8-й километр» ограничена деятельность места незаконного убоя птицы.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировали в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в ходе контрольных мероприятий в отделах продажи молока и молочных продуктов, различных видов солений и живой рыбы было установлено, что продукция реализуется в открытых условиях, без требуемого холодильного оборудования, без соблюдения температурного режима и без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Одновременно было выявлено, что внутри рынка незаконно осуществляется продажа и убой живой птицы. Обнаруженные факты создают серьезный риск не только для безопасности продукции животного происхождения, но и для общего санитарного состояния территории.

В связи с выявленными недостатками в отношении субъекта питания был составлен протокол об административном правонарушении, выданы обязательные для исполнения предписания по устранению недостатков в кратчайшие сроки.