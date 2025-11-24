В Кюрдамире волки напали на село.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, происшествие зафиксировано в селе Чёльгубалы района.

Утром дикие животные растерзали 16 голов мелкого рогатого скота, принадлежавших жителю села Шахину Сафарову. По словам жителей, село, окруженное густыми зарослями, регулярно подвергается нападениям диких животных. За последнюю неделю волки, нападающие на село стаями, уничтожили десятки голов мелкого рогатого скота, принадлежащих жителям.

Заместитель председателя сельского муниципалитета Баламирза Агаев сообщил, что по данному вопросу будет предоставлена информация в соответствующие инстанции, и будут приняты меры.