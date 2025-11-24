Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Святой Престол и Италию

24 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Святой Престол и Италию.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в рамках визита 25-27 ноября предусмотрены встречи министра Джейхуна Байрамова в Ватикане и Италии с министрами иностранных дел и другими высокопоставленными официальными лицами, выступление в мозговом центре и проведение других мероприятий.