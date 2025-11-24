США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

США признали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство членами иностранной террористической организации, передает CNN.

«Это позволит ввести дополнительные санкции против активов и логистической сети режима. Вашингтон считает, что усиление давления вынудит Мадуро уйти в отставку и даст США больше рычагов влияния в регионе», - говорится в информации телеканала.

Отметим, Мадуро связывают с «Картелем солнца» — сетью наркоторговцев в составе вооружённых сил Венесуэлы, занимающихся контрабандой наркотиков в США и Европу. Ранее Трамп обвинял венесуэльских чиновников в наркоторроризме, коррупции и контрабанде.

Напомним, отношения между США и Венесуэлой стремительно ухудшаются.