 США признали Мадуро членом иностранной террористической организации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

First News Media20:43 - 24 / 11 / 2025
США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

США признали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство членами иностранной террористической организации, передает CNN.

«Это позволит ввести дополнительные санкции против активов и логистической сети режима. Вашингтон считает, что усиление давления вынудит Мадуро уйти в отставку и даст США больше рычагов влияния в регионе», - говорится в информации телеканала.

Отметим, Мадуро связывают с «Картелем солнца» — сетью наркоторговцев в составе вооружённых сил Венесуэлы, занимающихся контрабандой наркотиков в США и Европу. Ранее Трамп обвинял венесуэльских чиновников в наркоторроризме, коррупции и контрабанде.

Напомним, отношения между США и Венесуэлой стремительно ухудшаются.

Поделиться:
368

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Общество

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Общество

Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном ...

Политика

Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Святой Престол и Италию

В мире

В США выбрали двух индеек, которых Трамп помилует на День благодарения

На Пашиняна подали заявление в Генпрокуратуру

Рютте заявил, что женевские переговоры прошли успешно

Из мирного плана США исключён пункт, касающийся российских активов - СМИ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

WizzAir оштрафована на полмиллиона евро

Ученые заявили о смертельном оружии, способном менять память

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Эрдоган обсудит с Путиным возобновление работы зернового коридора

Последние новости

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Сегодня, 00:00

Три столичных поселка останутся без газа

24 / 11 / 2025, 23:43

В США выбрали двух индеек, которых Трамп помилует на День благодарения

24 / 11 / 2025, 23:20

«Нефтчи» отправил Самира Абасова в отставку

24 / 11 / 2025, 23:00

Пропавший несколько дней назад в Баку мужчина был найден мертвым у автобусной остановки

24 / 11 / 2025, 22:40

На Пашиняна подали заявление в Генпрокуратуру

24 / 11 / 2025, 22:20

Рютте заявил, что женевские переговоры прошли успешно

24 / 11 / 2025, 22:00

Из мирного плана США исключён пункт, касающийся российских активов - СМИ

24 / 11 / 2025, 21:20

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

24 / 11 / 2025, 21:00

США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

24 / 11 / 2025, 20:43

Бакинская клиника привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

24 / 11 / 2025, 20:20

Трамп переговорил с Си Цзиньпином

24 / 11 / 2025, 20:00

Зеленский не планирует на этой неделе встречу с Трампом

24 / 11 / 2025, 19:45

Офис Зеленского: 28-пунктный мирный план больше не существует, часть пунктов исключена, часть изменена

24 / 11 / 2025, 19:34

Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ

24 / 11 / 2025, 19:30

Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном доме в Ясамале

24 / 11 / 2025, 19:20

Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Святой Престол и Италию

24 / 11 / 2025, 19:00

Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe - ФОТО

24 / 11 / 2025, 18:45

Хюлья Авшар обвиняется в подстрекательстве к проституции

24 / 11 / 2025, 18:30

Незаконный убой птицы и нарушения санитарии выявлены на рынке в Баку - ФОТО - ВИДЕО

24 / 11 / 2025, 18:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30