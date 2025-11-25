Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летя установления дипломатических отношений между двумя странами.

Тексты писем опубликованы на официальном сайте Президента АР.

«Дружественные отношения, сложившиеся между нашими странами за последние тридцать лет, открыли благоприятные возможности для развития нашего сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Мы полны решимости расширять межгосударственные отношения с Бруней-Даруссаламом и наполнять наше сотрудничество новым содержанием. Верю, что мы продолжим совместные усилия по укреплению отношений между Азербайджаном и Брунеем-Даруссаламом, углублению сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях в соответствии с интересами наших народов», - говорится в послании азербайджанского лидера.

В свою очередь султан Брунея отметил, что за последние три десятилетия между двумя странами сформировались искренние и прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении, взаимопонимании и общих ценностях. Он выразил уверенность в том, что эти тесные отношения будут и дальше укрепляться в предстоящие годы.

«Я также с нетерпением жду совместной работы наших стран по изучению новых возможностей сотрудничества, особенно в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Наши совместные усилия в этих важных структурах отражают наши общие обязательства по дальнейшему укреплению мира, гармонии и устойчивого развития на благо наших народов и более широкого глобального сообщества», - говорится в письме Хаджи Хассанала Болкиаха.