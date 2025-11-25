 Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами

First News Media15:45 - Сегодня
Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летя установления дипломатических отношений между двумя странами.

Тексты писем опубликованы на официальном сайте Президента АР.

«Дружественные отношения, сложившиеся между нашими странами за последние тридцать лет, открыли благоприятные возможности для развития нашего сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Мы полны решимости расширять межгосударственные отношения с Бруней-Даруссаламом и наполнять наше сотрудничество новым содержанием. Верю, что мы продолжим совместные усилия по укреплению отношений между Азербайджаном и Брунеем-Даруссаламом, углублению сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях в соответствии с интересами наших народов», - говорится в послании азербайджанского лидера.

В свою очередь султан Брунея отметил, что за последние три десятилетия между двумя странами сформировались искренние и прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении, взаимопонимании и общих ценностях. Он выразил уверенность в том, что эти тесные отношения будут и дальше укрепляться в предстоящие годы.

«Я также с нетерпением жду совместной работы наших стран по изучению новых возможностей сотрудничества, особенно в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Наши совместные усилия в этих важных структурах отражают наши общие обязательства по дальнейшему укреплению мира, гармонии и устойчивого развития на благо наших народов и более широкого глобального сообщества», - говорится в письме Хаджи Хассанала Болкиаха.

Поделиться:
288

Актуально

Мнение

От образцового COP-29 к проблемному COP-30. Почему Бразилии не удалось повторить успех ...

В мире

Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

Общество

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

Общество

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ...

Xроника

Территория Свободной экономической зоны Алят увеличивается на 1453 гектара

Создается информационная система «Карта продовольственного обеспечения»

Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами

Президент Азербайджана поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ильхам Алиев направил обращение участникам форума солидарности НПО стран ОТГ

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов - ФОТО

Утвержден меморандум с Турцией в области статистики

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8

Последние новости

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

Сегодня, 20:00

День города Кяльбаджар отметили концертной программой и фейерверком - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

Сегодня, 19:32

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 19:09

В Баку состоится первая встреча министров труда государств-членов ОТГ

Сегодня, 19:00

Территория Свободной экономической зоны Алят увеличивается на 1453 гектара

Сегодня, 18:45

Украина согласилась с условиями предложенного США потенциального мирного соглашения - СМИ

Сегодня, 18:43

Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

Сегодня, 18:30

На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 18:15

На Ясамале выявлено незаконное предприятие по производству суши – ФОТО

Сегодня, 18:00

Халаф Халафов встретился в Турции с Хаканом Фиданом

Сегодня, 17:47

«Карта продовольственного обеспечения» станет ключевым инструментом стратегического планирования

Сегодня, 17:43

Путин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Сегодня, 17:32

В России разработают проект единых правил рыболовства в открытой части Каспия

Сегодня, 17:30

Арег Кочинян для 1news.az: «Мир возможен» - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 17:27

На этой линии Бакинского метро сокращён интервал движения поездов

Сегодня, 17:21

Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией - ФОТО

Сегодня, 17:20

Глава МИД Азербайджана обсудил с архиепископом Ватикана двусторонние отношения

Сегодня, 17:05

В Баку задержаны участники сети, вовлекавшей граждан в нелегальные азартные игры - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В Баку задержан гази, управлявший автомобилем без номерных знаков

Сегодня, 16:53
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30