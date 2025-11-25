 В Минэкономики объяснили причины отмены налоговых льгот для электрических и гибридных автомобилей | 1news.az | Новости
Общество

В Минэкономики объяснили причины отмены налоговых льгот для электрических и гибридных автомобилей

First News Media16:18 - Сегодня
Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана сообщила, что привлечение электромобилей и гибридных автомобилей к уплате НДС направлено на поддержку и развитие местного автомобильного производства.

С 2019 года импорт электромобилей в Азербайджан, а с 2022 года — как их импорт, так и продажа освобождены от НДС.

Также начиная с 2022 года действует 4-летнее освобождение от НДС для гибридных автомобилей.

Сообщивший об этом начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов сказал, что эти льготы повысили интерес к электрическим и гибридным транспортным средствам и положительно повлияли на обновление автомобильного парка страны. В то же время с 2023 года лица, занимающиеся производством автомобилей на местном уровне, также освобождены от налога.

Ниджат Иманов подчеркнул, что в последнее время объём местного производства увеличился, и в то же время со следующего года в Азербайджане планируется выпуск электрических и гибридных автомобилей. Последовательное расширение местного производства обеспечивает создание добавленной стоимости в стране.

В этой связи протекционистская политика государства направлена ​​на стимулирование производства легковых автомобилей, защиту внутреннего рынка и поддержку локализации в автомобильном производстве. Вполне логично, что эта государственная политика сопровождается налоговыми поощрениями, и существующие налоговые льготы служат именно развитию местной промышленности и расширению инвестиционных возможностей.

«В настоящее время реализация легковых автомобилей, произведенных в стране, включая электрические и гибридные модели, начиная с 2023 года освобождена от НДС сроком на 10 лет. В целях стимулирования местного производства и поддержки «зеленой» экономики с 2026 года планируется перейти к следующему этапу налоговой политики в этой сфере. Так, электрические и гибридные автомобили местного производства будут освобождены от НДС. Кроме того, импорт оснащенных электродвигателями автобусов, сборка которых не полностью завершена с целью полного производства в нашей стране, будет освобожден от НДС до 1 января 2027 года», — отметил Ниджат Иманов.

Напомним, что с 1 января следующего года при импорте и продаже гибридных и электрических легковых автомобилей будет применяться НДС.

