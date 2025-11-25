Создается информационная система «Карта продовольственного обеспечения»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы «Карта продовольственного обеспечения» и регулировании в связи с этим ряда вопросов.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Указом определяется, что данная система обеспечивает определение текущей ситуации в области продовольственного обеспечения в стране, создание, сбор, обработку, хранение, поиск и повышение уровня доступности информации на основе этой достоверной и устойчивой информации для принятия решений.

Функции владельца и оператора системы будет осуществлять Министерство экономики.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев утвердить положение об информационной системе «Карта продовольственного обеспечения» и уведомить об этом Президента.

Министерству экономики предписано принять необходимые меры по формированию, ведению, организации деятельности и развитию системы.