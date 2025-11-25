Арег Кочинян для 1news.az: «Мир возможен» - ИНТЕРВЬЮ

21–22 ноября 2025 года состоялся визит в Баку группы представителей гражданского общества Армении в рамках Инициативы «Мост мира».

Визит стал важным этапом продолжения диалога между Азербайджаном и Арменией, направленного на укрепление доверия, налаживание прямых контактов между гражданскими обществами и поиск практических шагов для продвижения мирной повестки.

В ходе встречи были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.

Была достигнута договоренность об активизации совместной деятельности в медийном пространстве, налаживании прямых контактов между экспертными группами и дальнейшей вовлеченности гражданских обществ Азербайджана и Армении в мирный процесс.

Было условлено продолжать контакты на рабочем уровне и планировать будущие визиты в Азербайджан и Армению в рамках деятельности Инициативы «Мост мира».

Во время визита состоялась встреча членов Инициативы «Мост мира» с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Во время беседы были обсуждены шаги, предпринятые со стороны Азербайджана и Армении после Вашингтонской встречи, в направлении укрепления мирной повестки. Хикмет Гаджиев ответил на вопросы представителей Инициативы.

Армянский политолог, глава Центра изучения политики безопасности, член Инициативы «Мост мира» Арег Кочинян поделился впечатлениями от встречи в беседе с главным редактором 1news.az.

- Как вы оцениваете атмосферу, в которой прошел визит в Баку?

- Визит прошел в конструктивной рабочей атмосфере, никаких проблем или негативных инцидентов не возникло. Считаю, что и ереванская, и бакинская встречи отличались доброжелательностью и высокой эффективностью.

- Мы вместе участвовали в обсуждениях - какой эпизод лучше всего показал, что диалог действительно возможен и может углубляться?

- Диалоги и обсуждения велись многие годы, но особенно активизировались в последние два–три года. Я бы сказал, что этот период стал процессом, в ходе которого мы в какой-то степени росли вместе и учились работать друг с другом. Трудно назвать какой-то один конкретный показатель, подтверждающий возможность углубления диалога, - это был скорее общий путь, который мы прошли вместе и который привел нас к нынешнему этапу.

- Если сравнить встречи в Ереване и Баку, в чем вы видите прогресс? Что изменилось в настроениях участников?

- Отвечая на этот вопрос, я бы отметил, что прогресс прежде всего процессуальный. Все, что мы начали в Ереване, мы последовательно продолжили в Баку - и работу над проектами, и обсуждения. Есть и технический прогресс: встреча в Ереване была первой в своем роде, многое делалось впервые, мы буквально учились работать в этом формате. Поэтому налицо и процессуальный, и технический прогресс. Думаю, что по мере дальнейшего движения в рамках этого процесса развитие будет происходить по обоим направлениям.

- Во время визита состоялась встреча с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Какое впечатление она оставила и какие идеи или сигналы вы считаете наиболее значимыми для мирного процесса?

- Для меня было принципиально важно передать Армении и армянскому обществу те сигналы, которые помощник президента Азербайджана попросил нас донести. Мы сделали это на пресс-конференции. Речь шла о том, что для Азербайджана война завершена, конфликт исчерпан, и что Азербайджан стремится к миру с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности.

- После этой поездки - какие новые точки соприкосновения между нашими обществами вы увидели?

- Я бы отметил, что эти точки соприкосновения на самом деле не новые. Мне не нужно объяснять, насколько глубоки культурные и поведенческие общности между двумя соседними странами, которые разделяют самую протяженную границу на Южном Кавказе и многое другое. Сейчас речь, скорее, не о поиске новых точек соприкосновения, а о том, как использовать и расширять уже существующие в рамках мирного процесса.

- Какие предложения или мысли, обсуждавшиеся в Баку, могут стать основой для совместных гуманитарных или экспертных инициатив?

- Мы обсудили конкретные проекты и продолжили работу над теми инициативами, которые начали разрабатывать в Ереване. Сейчас мы уже на финишной прямой, и в ближайшее время перейдем к их имплементации. Эти проекты могут стать прочной основой для дальнейших совместных экспертных и общественных инициатив — уже не только в рамках нынешнего процесса, но и в более широких форматах в будущем.

- Были моменты очень откровенного разговора. Что, по вашему мнению, помогло сохранить конструктив и взаимное уважение?

- Наши обсуждения и сейчас носят характер откровенного разговора. Сохранить конструктив и взаимное уважение нам помогает та работа, которая была проделана за последние два года международными организациями и посредниками. Благодаря их усилиям были выстроены рабочие, взаимоуважительные отношения - именно на них, по сути, и держится этот формат.

- Что стало для вас самым ценным в этой поездке - как для эксперта и как для человека?

- Разницу, по правде говоря, сложно уловить. Но самым важным и ценным для меня стала возможность увидеть город, который мы обычно наблюдаем лишь через новости и медиа. Увидеть все это своими глазами, встретиться с людьми, пусть и в ограниченном формате, пообщаться с ними, встретиться с представителями руководства Азербайджана - все это произошло впервые и, безусловно, стало в какой-то степени историческим моментом. Это важно и для профессионального роста, и, пожалуй, для личного опыта.

Отдельно хочу отметить - и говорю не о себе, а об обеих командах, азербайджанской и армянской, - что представители гражданского общества проявили большую личную смелость, сделав то, что они сделали. Это крайне важно, хотя, как я вижу, подвергается серьезной критике и в Армении, и в Азербайджане, и даже за их пределами. Тем не менее миссия была значимой, и ее продолжение, на мой взгляд, не менее важно.

- И в завершение: какое главное послание вы бы хотели передать людям в Армении и Азербайджане после этого визита?

- Отвечая на этот вопрос, я бы хотел сказать главное, то, что адресую людям и в Армении, и в Азербайджане.

Совершенно естественно проявлять скепсис, не доверять, бояться, испытывать негативные и даже очень сильные эмоции - вражду, обиду, ненависть. За последние 35 лет пролилось слишком много крови, было слишком много боли и травм.

Но вместе с этим, мне кажется крайне важным понимать и верить в то, что мир между нашими странами возможен. Он действительно возможен. Он не гарантирован - это не единственный путь, по которому мы можем пойти. Но этот путь существует. И именно такие инициативы, как та, в которой мы участвуем, усиливают и укрепляют эту возможность.