Общество

ИВ Агдамского района отреагировала на информацию о строительстве авторынка - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:12 - Сегодня
ИВ Агдамского района отреагировала на информацию о строительстве авторынка - ОБНОВЛЕНО

Появилась официальная реакция на новости о возможном переносе Бакинского автомобильного рынка в Агдам.

Qafqazinfo направил соответствующие запросы в структуры, чтобы узнать, какая часть Агдама выделена под рынок и когда начнётся этот процесс.

В ответ на запрос Qafqazinfo в Исполнительной власти Агдамского района (ИВР) сообщили, что на территории, принадлежащей ИВР, строительство такого рынка не предусмотрено.

Пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби также заявила, что данная информация не соответствует действительности: «Это фейковая новость. Информации о переносе авторынка в Агдам нет».

Отметим, что в сообщениях о переносе Бакинского авторынка утверждалось, что создание автомобильного рынка и логистической инфраструктуры превратит Агдам в одну из динамичных экономических зон страны.

Также предполагалось, что он станет ведущим центром автомобильной торговли на Южном Кавказе и усилит транзитную роль региона в торговле автомобилями и запчастями со странами региона.

09:00

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются масштабные строительно-восстановительные работы, заложившие основу нового этапа в экономической, социальной и стратегической картах развития страны.

Государство реализует планомерную политику, чтобы превратить эти земли в инновационные, устойчивые и конкурентоспособные экономические зоны.

В качестве одного из стратегических решений планируется перенос крупнейшего автомобильного рынка страны в Агдам. Этот план направлен на превращение Агдама в региональный торгово-логистический центр, создание нового экономического потока на освобожденные территории, укрепление транспортной инфраструктуры и расширение возможностей для предпринимательской деятельности и занятости населения.

Рынок, который будет создан в Агдаме, претендует на звание одного из крупнейших и наиболее влиятельных авторынков Южного Кавказа и всего региона. Эта динамика внесет значительный вклад в экономическое развитие этой зоны.

Отметим, что каждый освобожденный от оккупации район Азербайджана проектируется с уникальной моделью развития, основанной на своих географических, экономических и культурных особенностях. Например, богатая природа Кельбаджара, его минеральные воды, горные пейзажи и природные ресурсы формируют его как одну из самых красивых туристических зон не только страны, но и всего региона. Здесь планируется создание специализированных комплексов для оздоровительного, экологического и горного туризма.

Каждый освобожденный район будет иметь свою экономическую функцию, что обеспечит создание сбалансированной и рациональной экономической системы между регионами. Автомобильный рынок и логистическая инфраструктура, которые будут созданы в Агдаме, превратят город в одну из самых динамичных экономических зон страны. Эта зона станет ведущим центром автомобильной торговли на Южном Кавказе и усилит транзитную роль в торговле автомобилями и запчастями со странами региона.

Особенно после начала активной деятельности Алятской свободной экономической зоны в экосистеме торговли, логистики и промышленности Азербайджана сформируются совершенно новые связи. Интеграция нового рынка в Агдаме в эту экосистему еще больше расширит торговую карту страны.

Источник: modern.az

