 У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 | 1news.az | Новости
В мире

First News Media10:53 - Сегодня
На Камчатке 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр находился на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива, примерно в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского.

23 ноября на Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение произошло в 147 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине в 43,1 км.

