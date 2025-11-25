Макрон опасается, что ЕС находится в зоне поражения российских ракет

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасения по поводу того, что республика и другие страны Евросоюза находятся в зоне поражения российских баллистических ракет.

«Она [Россия] производит подводные лодки, ракеты, танки <...>, чтобы направлять их на украинский фронт, а завтра, быть может, чтобы угрожать нам, если мы будем слабы, потому что у нее есть целый спектр вооружений. И мы находимся в зоне досягаемости этих вооружений. Межконтинентальные баллистические ракеты - мы все подвержены угрозе с их стороны», - заявил он в интервью радиостанции RTL, передает ТАСС.