Опасное дерево рядом? Разбираем, что можно, что нельзя и что советуют специалисты - ФОТО

В социальных сетях распространились фотографии, на которых видно, что в Наримановском районе Баку, на проспекте Азадлыг, напротив школы №47, находится высохшее дерево.

Пользователи сети отмечают, что дерево может упасть в любой момент, и задаются вопросом: следует ли его спилить, чтобы обезопасить прохожих и транспорт, и если да, то почему до сих пор ни одна организация не занялась этим делом.

Один из граждан даже прикрепил к дереву предупредительную записку о том, что оно представляет угрозу и может упасть в любой момент.

Подобные ситуации нередко вызывают у жителей вопросы: что делать и куда обращаться при обнаружении таких деревьев? С одной стороны, необходимо обеспечить безопасность граждан, с другой - важно соблюдать природоохранные нормы и минимизировать ущерб окружающей среде.

Мы обратились в муниципалитет Наримановского района за разъяснением ситуации. Как сообщили в муниципалитете, по данному вопросу заключение было выдано уже давно и находится на исполнении Объединения озеленительного хозяйства Исполнительной власти города Баку.

В муниципалитете отметили, что Объединение озеленительного хозяйства уже обратилось в Экспертное агентство и получило соответствующее заключение, и теперь остаётся только произвести работы по удалению деревьев.

«В настоящее время хозяйство не успевает, но эти деревья будут убраны с указанной территории. На их место будут посажены молодые саженцы. Этот вопрос обсуждается ежедневно и еженедельно, и, вероятно, в ближайшее время будет исполнен», - сообщили в муниципалитете.

Опасные деревья в городе и у себя во дворе: как действовать и что разрешено законом

Для выяснения порядка действий в подобных случаях редакция 1news.az обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, где ситуацию нам прояснил пресс-секретарь Государственного агентства экологической экспертизы при министерстве Эльнур Агаев.

В случае, если засохшие, аварийные деревья создают опасность, в какую структуру гражданин должен обратиться для их удаления в первую очередь?

Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики «Об утверждении Правил удаления зелёных насаждений», для удаления засохших, аварийных, поражённых болезнями деревьев гражданин должен обратиться в соответствующий центральный или местный орган исполнительной власти либо в муниципалитет, являющийся собственником, а они, в свою очередь, должны обратиться в Государственное агентство экологической экспертизы для получения заключения. Эксперты проводят осмотр указанных зелёных насаждений на месте, для установления причины усыхания деревьев берутся образцы почвы и проводятся анализы, по результатам которых принимаются меры в соответствии с законодательством.

При даче положительного заключения на удаление деревьев ставится условие посадки нового саженца, характерного для местного климата, взамен каждого удалённого дерева. Удаление деревьев обеспечивается собственником земли (соответствующим центральным, местным органом исполнительной власти или муниципалитетом).

Как принимается решение о вырубке или невырубке дерева, и на каких основных критериях (экспертиза, возраст, состояние и т.д.) основывается это решение?

При выдаче заключения на удаление или пересадку зелёных насаждений учитываются их текущее биологическое состояние, создание угрозы жизни и имуществу человека, возраст, принадлежность к охраняемым видам, роль в экосистеме и другие критерии.

Должен ли гражданин получать какое-либо разрешение для вырубки или пересадки дерева на своём индивидуальном приусадебном участке? Есть ли исключения?

Гражданину не требуется получать разрешение для удаления или пересадки зелёных насаждений на своём индивидуальном приусадебном участке, находящемся в его частной собственности. Однако, если указанное дерево включено в «Красную книгу» или имеет статус особого Природного памятника, гражданин не может удалять эти насаждения.

В течение какого срока выдаётся заключение об опасности дерева?

Заключение может быть выдано в течение 5 рабочих дней после обращения. В случаях немедленной опасности (например, аварийное состояние) осмотр проводится в более короткие сроки. Этот период может меняться в зависимости от количества обращений, возможностей доступа к территории и погодных условий.

Какой структурой осуществляется процесс вырубки аварийного или засохшего дерева?

После выдачи заключения Агентством, удаление дерева должны обеспечить собственники земли - то есть, соответствующие местные или центральные органы исполнительной власти или муниципалитеты, с учётом права собственности на земельный участок, где расположено зелёное насаждение. После принятия ими решения и составления листа удаления насаждений, процесс удаления осуществляется соответствующими объединениями по озеленительному хозяйству.

Реакция на запрос 1news.az о представляющих опасность засохших деревьях.

Также хотелось бы отметить, что на момент подготовки публикации мы получили информацию от муниципалитета Наримановского района о том, что все высохшие деревья, представлявшие какую-либо угрозу, были спилены.

Фотографии предоставлены муниципалитетом Наримановского района.