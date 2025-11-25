 SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар»

First News Media12:13 - Сегодня
SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар»

Морское месторождение "Бахар" имеет большой потенциал, и мы будем его развивать.

Как передает "Report", об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов на "Технической конференции SPE Каспий", проходящей в Баку.

По его словам, в настоящее время главный вопрос заключается в использовании существующих активов: "Это вопрос номер один. Второй важный вопрос - новые участки. Это наши возможности для повторного развития. Прекрасным примером в этом смысле является месторождение "Бахар". Действительно проделана отличная работа с точки зрения понимания подземной ценности этого месторождения".

Он отметил, что для SOCAR приоритетным вопросом является расширение границ коэффициента добычи.

Как сообщалось, SOCAR и американская компания SLB (бывшая Schlumberger) в октябре 2025 года договорились о партнерстве для повторной разработки месторождений Бахар и Гум-Дениз в азербайджанском секторе Каспия. Это партнерство предусматривает определение перспективных зон добычи, разработку всестороннего моделирования резервуаров и проектирование программ скважин и буровых установок для поддержки схемы ранней добычи (EPS) на этих месторождениях.

По данным ГНКАР, проект будет играть важную роль в долгосрочной стратегии ГНКАР по увеличению нефтедобычи и продлению срока эксплуатации зрелых морских активов.

Газовое месторождение Бахар введено в разработку в 1969 году.

Ранее разработка месторождений Бахар и Гум-Дениз велась на основе подписанного SOCAR с Bahar Energy Ltd. (BEL, на 100% принадлежит американской Greenfields Petroleum Corporation) в декабре 2009 года соглашения о разведке, реабилитации, разработке и долевому распределению добычи (СРП) с морского блока Бахар, включающего месторождения Бахар и Гум-Дениз. Доля BEL в СРП составляла 80%, SOCAR - 20%. Контракт был подписан на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Поделиться:
172

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается туман

Политика

Милли Меджлис одобрил отмену виз с семью странами

Общество

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Мнение

Опасное дерево рядом? Разбираем, что можно, что нельзя и что советуют специалисты - ...

Экономика

SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар»

В Грузии введут государственный экзамен по грузинскому языку

В Грузии высказались о преимуществах Среднего коридора

Азерэнержи: Подстанция в Нахчыване обеспечит выход на европейские энергорынки

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Цена Azeri Light снизилась на 1,74%

Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

В Грузии введут государственный экзамен по грузинскому языку

Китай предпочел казахстанскую нефть российской

Последние новости

Погода на среду: В Баку ожидается туман

Сегодня, 13:00

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Милли Меджлис одобрил отмену виз с семью странами

Сегодня, 12:40

Интересы России и Турции по Украине во многом совпадают, считает Песков

Сегодня, 12:35

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Сегодня, 12:33

Грете Тунберг запретили въезд в Венецию

Сегодня, 12:27

Водителям напомнили правила использования полос на автомагистралях - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар»

Сегодня, 12:13

Efendi: «Не сожалею о решении отдать 12 баллов Армении» - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Песков: Россия считает американский план субстантивным

Сегодня, 12:07

Азербайджан и Молдова будут обмениваться секретной информацией

Сегодня, 12:05

Выгуливая невидимую собаку: «хобби-доггинг» становится глобальным - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Опасное дерево рядом? Разбираем, что можно, что нельзя и что советуют специалисты - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море

Сегодня, 11:53

Домогательство в Сабирабаде: падчерица сняла на видео, мать отказалась от заявления - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:40

Президент Азербайджана поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Сегодня, 11:28

Казахстан купит два судна в Азербайджане

Сегодня, 11:25

Макрон опасается, что ЕС находится в зоне поражения российских ракет

Сегодня, 11:20

Госпитализирована Брижит Бардо

Сегодня, 11:15

Генсек НАТО заявил о серьёзной обеспокоенности ситуацией в Грузии

Сегодня, 11:10
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30