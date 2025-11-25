В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

В четырёх районах столицы и городе Хырдалан будут перебои с подачей воды.

1news.az сообщает, что об этом распространило информацию Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов (ADSEA).

Сообщается, что в рамках работ, которые будут проводиться с целью повышения эксплуатационной надёжности водопровода Огуз-Габала-Баку для улучшения водоснабжения населения, с 25 по 29 ноября будут внесены изменения в режимы подачи воды в некоторые районы Хазарского, Ясамальского, Сабунчинского, Хатаинского, Апшеронского районов, а также города Хырдалан. В связи с этим в водоснабжении возникнут временные перебои.

Ремонтно-восстановительные работы, которые будут проводиться на магистральном водопроводе, являются одной из постоянных мер, осуществляемых для предотвращения возможной нехватки воды в летние месяцы.