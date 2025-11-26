 РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США | 1news.az | Новости
В мире

РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США

First News Media13:25 - Сегодня
Россия позитивно оценивает некоторые моменты мирного плана США по Украине, но многое в нем требует экспертного обсуждения.

Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Мы ее [бумагу с мирным планом] еще ни с кем не обсуждали, потому что бумага требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами", - отметил Ушаков.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва располагает документом из 28 пунктов, других редакций этой программы российская сторона не видела. По словам министра, в России рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и ЕС.

Источник: ТАСС

Турция продолжит закупки природного газа у России

Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

В Турции известному журналисту зачитан приговор

