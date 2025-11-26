 Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:15 - Сегодня
Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

Фонд Гейдара Алиева в очередной раз оказал поддержку развитию творческого потенциала ещё одного молодого человека с ограниченными возможностями.

В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева талантливый певец Самед Новрузов, имеющий нарушение зрения вследствие нарушения функций организма на 61-80 процентов (II степень), с конца августа по начало ноября этого года совершенствовал свое вокальное мастерство в Европейской академии во Флоренции (Италия), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Наставник Центра инклюзивного развития и творчества DOST, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения, Самед Новрузов привлёк внимание педагогического состава Академии своими вокальными данными и техническим мастерством.

Впервые в истории этого учебного заведения исполнитель дважды выступил с концертной программой в историческом архитектурном памятнике Италии - музее Santo Stefano al Ponte. Он разделил сцену с известной итальянской оперной певицей Киаррой Панаджи, исполнив классические арии итальянских композиторов как сольно, так и в дуэте. Вместе с другими учащимися академии он также выступил на отчетном концерте, продемонстрировав высокий профессионализм и талант.

С детства проявляя интерес к музыке, Самед Новрузов в настоящее время является студентом 4-го курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2023 году он стал победителем IV Республиканского конкурса молодых исполнителей, посвященного 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Также за прошедший период он неоднократно успешно выступал на ряде республиканских и международных конкурсов и фестивалей, удостаиваясь звания лауреата. В рамках COP29 он также отличился своим выступлением в художественной части мероприятия, организованного Центром инклюзивного развития и творчества DOST в «Арт-павильоне» Зелёной зоны в рамках «Дня инклюзивности».

С 2024 года Самед Новрузов работает в Центре в должности тренера (наставника) и активно участвует в концертных программах, различных мероприятиях и проектах.

Поделиться:
154

Актуально

Точка зрения

Абсурд дня: Флаги СССР в Баку - откуда «ностальгия» и кому выгодна такая экзотика?

Общество

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и ...

Общество

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

Общество

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и биоэнергетики

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

TƏBİB прокомментировал смерть 72-летней пациентки в больнице Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

На месте пожара в Ясамале создан оперативный штаб - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Сегодня, 15:44

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и биоэнергетики

Сегодня, 15:40

Мы фактически вышли - спикер НС Армении об ОДКБ

Сегодня, 15:30

В Баку запускают очередной этап сноса жилья с компенсацией 2700 манатов за кв.м

Сегодня, 15:22

Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

Сегодня, 15:15

TƏBİB прокомментировал смерть 72-летней пациентки в больнице Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Турция продолжит закупки природного газа у России

Сегодня, 14:47

Жапаров назвал авиабазу России в Канте важным компонентом стабильности

Сегодня, 14:37

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Сегодня, 14:30

Ночное ограбление в магазине в Бинагады: Задержаны трое подозреваемых - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В удобный момент готов поехать в Баку - спикер парламента Армении

Сегодня, 14:17

Детали транзита в Армению через Азербайджан будут уточнены до конца года, заявляют в РЖД

Сегодня, 14:15

Замглавы МИД Армении не знает о возможном привлечении РФ к TRIPP

Сегодня, 14:10

В Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

Сегодня, 14:07

В музее ковра представлен проект «Новая история келагаи» - ФОТО

Сегодня, 13:57

Шахин Мустафаев обсудил с Новаком перспективы развития двустороннего сотрудничества

Сегодня, 13:50

МИД РА: Переговоры о подписании мирного договора с Азербайджаном продолжаются

Сегодня, 13:38

Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер»

Сегодня, 13:32

РФ позитивно смотрит на некоторые моменты мирного плана США

Сегодня, 13:25

ЕСПЧ обязал Армению выплатить 5 тысяч евро

Сегодня, 13:22
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30