Азербайджанский певец с нарушением зрения успешно прошёл профессиональное обучение в Италии - ФОТО

Фонд Гейдара Алиева в очередной раз оказал поддержку развитию творческого потенциала ещё одного молодого человека с ограниченными возможностями.

В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева талантливый певец Самед Новрузов, имеющий нарушение зрения вследствие нарушения функций организма на 61-80 процентов (II степень), с конца августа по начало ноября этого года совершенствовал свое вокальное мастерство в Европейской академии во Флоренции (Италия), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Наставник Центра инклюзивного развития и творчества DOST, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения, Самед Новрузов привлёк внимание педагогического состава Академии своими вокальными данными и техническим мастерством.

Впервые в истории этого учебного заведения исполнитель дважды выступил с концертной программой в историческом архитектурном памятнике Италии - музее Santo Stefano al Ponte. Он разделил сцену с известной итальянской оперной певицей Киаррой Панаджи, исполнив классические арии итальянских композиторов как сольно, так и в дуэте. Вместе с другими учащимися академии он также выступил на отчетном концерте, продемонстрировав высокий профессионализм и талант.

С детства проявляя интерес к музыке, Самед Новрузов в настоящее время является студентом 4-го курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2023 году он стал победителем IV Республиканского конкурса молодых исполнителей, посвященного 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Также за прошедший период он неоднократно успешно выступал на ряде республиканских и международных конкурсов и фестивалей, удостаиваясь звания лауреата. В рамках COP29 он также отличился своим выступлением в художественной части мероприятия, организованного Центром инклюзивного развития и творчества DOST в «Арт-павильоне» Зелёной зоны в рамках «Дня инклюзивности».

С 2024 года Самед Новрузов работает в Центре в должности тренера (наставника) и активно участвует в концертных программах, различных мероприятиях и проектах.