Налог на доходы по аренде снижается: В Азербайджане упрощают оформление и стимулируют легализацию рынка жилья

Проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» обсуждается в Милли Меджлисе.

Основная цель изменений - стимулирование предпринимательства, оптимизация налоговой нагрузки и усиление борьбы с «теневой экономикой». Государственная налоговая служба при Министерстве экономики постепенно публикует для общественности разъяснения по этим изменениям.

Как известно, сдача квартир в аренду облагается налогом, однако в этой сфере существуют неофициальные операции – с целью формализации процесса планируется упростить административные процедуры и снизить налоговую нагрузку на доходы от аренды.

Напомним, что с 1 января 2025 года граждане, получающие доход от аренды, имеют право назначить агента (юридическое или физическое лицо) для выполнения налоговых обязательств от их имени, без необходимости самостоятельно становиться на учет в налоговом органе.

С целью «обеления» рынка аренды и стимулирования добровольного декларирования планируется оптимизация налоговой ставки на доходы от сдачи жилых помещений в аренду физическим лицам, снизив её с 14% до 10%. Это означает примерно 30% снижение налоговой нагрузки. При этом для имущества, сдаваемого в аренду в рамках предпринимательской деятельности или юридическим лицам, ставка 14% останется без изменений.

«Цель изменений - предотвратить случаи уклонения от уплаты налогов и стимулировать оформление договоров аренды жилых помещений, принадлежащих физическим лицам, а также регистрацию операций по этим договорам», - отмечают в Государственной налоговой службе.

