В Баку квартирант обокрал дом владельца

В Насиминском районе столицы произошла серия краж.

Как сообщает Oxu.Az, местный житель обратился в полицию и заявил, что квартирант похитил из арендуемой квартиры бытовую технику.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в краже был задержан 48-летний Э.Алиев.

Также полицейские установили и задержали других подозреваемых: мужчину, укравшего велосипед стоимостью 600 манатов, и двух 47-летних граждан - О.Эйюбова и Т.Гасанова, которые совершили кражу в аптеке.

По всем фактам проводится расследование.